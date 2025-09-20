X
Salvini: siamo sempre quelli di 30 anni fa, tutti contro di noi

| 21 Settembre 2025 00:03 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Pontida (Bg), 20 set. (askanews) – “La Lega di oggi è la Lega di 30 anni fa: tv, radio, giornali ce l’hanno con noi. Baroni universitari, collettivi degli studenti, i grandi finanzieri, le grandi banche, i grandi sindacati, ci vedevano come un corpo estraneo da cancellare 30 anni fa, ci vedono come un imprevisto da cancellare anche oggi. Non ci sono riusciti 30 anni fa, non ci riusciranno oggi, e non ci riusciranno mai. La Lega è la Lega, se serve soli contro tutti, ma la Lega è la Lega”. Lo ha detto MAtteo Salvini dal palco dei giovani di Pontida.

