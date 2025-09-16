X
San Siro, Sala “Accordo raggiunto con Inter e Milan sulla vendita, ora la delibera in giunta”

16 Settembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – “Se tutto va bene, ma incrocio tutte le dita, domani dovremmo andare in giunta con la delibera su San Siro perche’ con le squadre siamo arrivati a un accordo. Poi la porteremo in consiglio e da lì bisognerà uscire con un sì o con no, io ovviamente suggeriro’ l’approvazione e voterò a favore”. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in diretta su Rtl 102.5.

“Io voglio avere la coscienza a posto e fare quello che i cittadini mi hanno chiamato a fare, cioé affrontare la questione, poi il consiglio deciderà – ha aggiunto -. Lo stadio deve essere pronto per il 2031 perché, tra l’altro, la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei del 2032 se rimanesse a San Siro”.

(ITALPRESS).

