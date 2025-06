Sangalli: giù tasse su chi crea ricchezza, benessere e buona occupazione

Roma, 11 giu. (askanews) – Giù le tasse su chi crea ricchezza, benessere e buona occupazione. E’ l’appello lanciato dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione dell’assemblea annuale che coincide con gli ottant’anni dell’associazione.

Sul versante fiscale, secondo Sangalli, “occorrono politiche che aiutino l’adempimento, il contrasto e il recupero di evasione ed elusione, nonché un’equilibrata tassazione dell’economia digitale. Tutto questo sarà in grado di sostenere la stessa riforma dell’Irpef. C’è la necessità, infatti, di ridurre le tasse su chi crea ricchezza, benessere e buona occupazione”.

Per il presidente di Confcommercio “c’è la necessità di rendere strutturali la maggiorazione del costo del lavoro ai fini Irpef ed Ires, nonché la cosiddetta ‘Ires premiale’ per le imprese che investono in innovazione e creano nuova occupazione”.

Un analogo meccanismo “andrebbe previsto ai fini Irpef per gli imprenditori individuali e le società di persone. Bisogna, poi, avanzare nel processo di superamento dell’Irap”, ha concluso.

Mlp