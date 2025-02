Sanremo, Achille Lauro: la collana di Tony? Conosco le regole della Rai

Sanremo, 14 feb. (askanews) – “Conosco le regole della Rai e mi sembra che appunto sono proibiti i loghi, adesso non conosco la colonna di Tony, non so come è fatta, magari gli è stato spiegato male, magari è stato un malinteso, magari c’è un logo, non lo so. Dietro le quinte succede tutto totalmente velocemente che ci può essere stato un fraintendimento”. Ha detto Achille Lauro rispondendo alla domanda sulla polemica per la collana fatta togliere a Tony Effe.