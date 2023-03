Sarà prodotta a Lipsia la Mini Countryman 100% elettrica

LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il futuro completamente elettrico di Mini inizierà nel 2023 con, tra l’altro, la nuova Countryman prodotta nello stabilimento del Bmw Group di Lipsia. Sarà la prima volta che un modello Mini verrà prodotto interamente in Germania. La vettura tuttofare senza emissioni locali si adatta perfettamente al sito di produzione sostenibile del Bmw Group a Lipsia, una delle fabbriche automobilistiche più moderne e sostenibili del mondo. In quanto progetto pilota dell’azienda per la creazione di uno “stabilimento verde”, entra qui in gioco una strategia di sostenibilità a lungo termine per la produzione e il consumo di energia. “Siamo lieti di poter consegnare ai nostri clienti la prima MINI “Made in Germany” senza emissioni di CO2 grazie all’approvvigionamento energetico sostenibile dello stabilimento. In questo modo, la nuova MINI Countryman completamente elettrica dimostra ciò che il marchio rappresenta: go-kart feeling elettrificato e forte attenzione a un’impronta ambientale minima”, ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of Mini.

Petra Peterhaensel, in qualità di Direttore dello stabilimento, e Sonja Hengstler, in qualità di Project Manager della nuova MINI Countryman, sono le responsabili della transizione verso la mobilità elettrica a Lipsia e della produzione sostenibile dei componenti elettronici e dell’intero veicolo. Circa 5.600 dipendenti producono ogni giorno circa 1.000 veicoli. La nuova MINI Countryman uscirà dalla linea di produzione di Lipsia insieme alla Bmw Serie 1, alla Bmw Serie 2 Gran Coupè e alla BMW Serie 2 Active Tourer. Questo rende la sede il primo stabilimento in cui i veicoli dei marchi Bmw e Mini vengono prodotti insieme, dimostrando ancora una volta la massima flessibilità del sistema di produzione del Bmw Group.

“La nostra visione a Lipsia è quella della completa decarbonizzazione della produzione attraverso la sostituzione dei combustibili fossili con l’idrogeno. Nello stabilimento del Bmw Group di Lipsia, siamo il primo impianto automobilistico al mondo a utilizzare una tecnologia di bruciatori di nuova concezione nel nostro reparto di verniciatura, in grado di utilizzare idrogeno verde al posto del gas naturale. L’idrogeno è già utilizzato nella logistica dello stabilimento dal 2013. Oggi, cinque stazioni di rifornimento di idrogeno forniscono energia a oltre 130 camion industriali alimentati a celle a combustibile, la più grande flotta in Germania”, sottolinea la direttrice dello stabilimento Petra Peterhaensel. Come modello più grande del marchio, la Mini Countryman completamente elettrica guida la nuova famiglia Mini nell’era della mobilità elettrica senza emissioni locali. La trasformazione in un marchio completamente elettrico entro il 2030 inizia con questa generazione di modelli. Grazie a componenti salvaspazio come la batteria ad alto voltaggio piatta, anch’essa prodotta nello stabilimento di Lipsia, la MINI Countryman offrirà spazio aggiuntivo e un comfort ancora maggiore.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

