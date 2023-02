Schillaci “Accelerare la riorganizzazione della sanità”

ROMA (ITALPRESS) – “Occorre accelerare la riorganizzazione di una sanità pubblica, con al centro la persona, con una assistenza territoriale più forte. A tal fine, è prioritario valorizzare il ruolo di tutte le professionalità sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali impegnati sul territorio per raggiungere l’obiettivo di una appropriata presa in carico dei bisogni di salute di tutti i cittadini. In questa direzione lavoriamo per cogliere pienamente le opportunità offerte dalle risorse del Pnrr e realizzare un’assistenza capillare attraverso le reti di prossimità”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della “III Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”.

“L’esperienza della pandemia ha insegnato a tutti noi quanto la salute pubblica sia cruciale, ha fatto emergere le eccellenze delle professionalità impegnate nel servizio sanitario nazionale ma, ha acceso un faro sulle criticità del sistema, da affrontare con la massima determinazione e urgenza”, prosegue.

