Schillaci “L’insularità non può comportare un ostacolo alle cure”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio soffermarmi sul ruolo di Assarmatori per garantire collegamenti con isole minori. Guardo con particolare interesse al ruolo che le società di armatori svolgono per facilitare l’accesso ai servizi sanitari nelle isole. Non esistono solo le emergenze, bisogna tutelare sempre il diritto alla salute e promuoverlo anche in situazioni ordinarie, facendo in modo che quanti vivono nelle isole minori possano accedere a servizi che non sempre si possono trovare. L’insularità non può comportare un ostacolo alle possibilità di accesso alle cure. Sono ostacoli superabili grazie al servizio marittimo, che garantisce trasporti frequenti e affidabili”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell’incontro annuale dell’Assarmatori all’hotel Parco dei Principi a Roma.

“Un altro tema è la mancanza di medici di bordo. Siamo consapevoli della necessità di aggiornare la disciplina della sanità marittima compresa la figura del medico di bordo – aggiunge -. Le modifiche sono previste all’interno del ddl semplificazioni. Voglio ribadire l’attenzione del Governo verso il vostro settore affinché sia messo nelle condizioni di operare sempre meglio”.

