Schlein a alleati: lavoriamo insieme, non aspettiamo ultimo minuto

Reggio Emilia, 14 set. (askanews) – La coalizione progressista deve “vincere le regionali” e poi “continuare a lavorare insiene, senza aspettare l’ultimo momento. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo la festa dell’Unità a Reggio Emilia.

“Alle altre forze di questa bella coalizione progressista dico: andiamo insieme a vincere le regionali e poi continuiamo a lavorare insieme, sui temi concreti. La nostra gente ci chiede unità e coerenza nel progetto. Diamoci il tempo giusto, non facciamo l’errore di arrivare all’ultimo, che è tardi”.

Ha aggiunto la Schlein: “Abbiamo una buona base su cui ripartire. Ogni minuto passato in polemiche nella coalizione progressista o in polemiche al nostro interno è un minuto in meno speso a pungolare il governo sulle sue mancanze. Noi dobbiamo riaccendere la speranza degli italiani”.