Schlein a Meloni: scendi dal ring, Parlamento è luogo serio

Roma, 17 dic. (askanews) – “Presidente Meloni faccio una premessa: scenda dal ring, perché questo è un ruolo serio”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue. “Capisco la necessità di cercare un nemico al giorno ma le ricordo che lei è la presidente del Consiglio di tutti gli italiani. Se avesse messo un euro per ogni volta che ci attacca avrebbe già dimezzato le liste di attesa”.