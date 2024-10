Roma, 15 ott. (askanews) – “Lei fa la forte con i deboli e la debole con i forti, come al solito”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera e rivolgendosi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Lei fa un attacco da bulla a ‘Sea watch’, ma la solidarietà non è un crimine. Alza la voce con loro ma non alza la voce con Netanyahu”.