X
<
>

Schlein: Meloni governa Italia da 3 anni ma cerca sempre capro espiatorio

| 15 Settembre 2025 00:03 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Reggio Emilia, 14 set. (askanews) – La destra, nel mondo e in Italia, cerca sempre “un nemico al giorno, sempre un capro espiatorio. Mai che si assumano una responsabilità, loro che sono al governo da tre anni”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla festa dell’Unità.

“Siamo davanti ad una offensiva della destra nazionalista e autoritaria in molti paesi del mondo”, ha aggiunto. Una destra che “non tollera di essere sottoposta alla legge. Per questo si nutrono di un nemico al giorno, per coprire che non stanno dando risposte ai bisogni dei cittadini”.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA