Schlein: Meloni governa Italia da 3 anni ma cerca sempre capro espiatorio

Reggio Emilia, 14 set. (askanews) – La destra, nel mondo e in Italia, cerca sempre “un nemico al giorno, sempre un capro espiatorio. Mai che si assumano una responsabilità, loro che sono al governo da tre anni”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla festa dell’Unità.

“Siamo davanti ad una offensiva della destra nazionalista e autoritaria in molti paesi del mondo”, ha aggiunto. Una destra che “non tollera di essere sottoposta alla legge. Per questo si nutrono di un nemico al giorno, per coprire che non stanno dando risposte ai bisogni dei cittadini”.