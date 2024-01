Schlein visita acciaierie Piombino: servono soluzioni in fretta

Piombino, 26 gen. (askanews) – L’incontro con le rappresentanze dei lavoratori “è andato bene, qui c’è una fase delicata per il futuro di questa città, abbiamo voluto incontrare i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici e Rsu per farci illustrare quali sono le speranze e anche le paure: qui servono soluzioni in fretta, noi chiaramente faremo la nostra parte per sollecitare che al più presto si firmino i memorandum e si prendano gli impegni vincolanti e stringenti che servono per il rilancio di questo territorio che ne ha molto bisogno”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a Piombino dove ha avuto un incontro presso il Consiglio di Fabbrica con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici delle acciaierie.

“Siamo anche noi preoccupati per il futuro di Piombino, per il futuro di lavoratrici e lavoratori, se non riusciamo a preservare con investimenti strategici questo territorio e questo settore perderemo anche il resto, i sevizi, lo spopolamento che va fermato” ha aggiunto la segreteria Dem.