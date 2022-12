Sci alpino, Shiffrin vince anche lo slalom a Semmering

SEMMERING (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Un, due, tre, Shiffrin. Dopo la doppia vittoria in gigante, Her Majesty marchia a fuoco la pista di Semmering anche fra i pali stretti, dominando alla sua maniera. La 27enne fuoriclasse di Vail innesta subito le marce alte già nella prima manche, facendo il vuoto: la svedese Anna Swenn Larsson è la prima delle ‘mortali’ con 72 centesimi di ritardo, di un secondo più lenta invece Petra Vlhova, appena quinta. Nella seconda parte di gara bada invece al sodo, forse messa in allarme dall’errore della Swenn Larsson (che scivolerà al sesto posto), limitandosi a gestire quel tanto che basta per mettere in cascina altri 100 punti davanti alla connazionale Paula Moltzan, attardata di 29 centesimi e al primo podio in carriera, con la tedesca Lena Duerr terza a 0″34. Successo numero 80 in carriera, a -2 dal record di Lindsay Vonn, il 50esimo in slalom per una Shiffrin che conferma anche il suo particolare feeling con la “Panorama”, dove ripete così il trittico che le era già riuscito nel 2016. La statunitense, anche se la stagione è ancora lunga, sembra insomma avviata verso la sua quinta Coppa di Cristallo visto che in classifica generale allunga ancora (875 punti contro 506) su Petra Vlhova, che grazie comunque al quarto posto di oggi risorpassa Sofia Goggia. E anche nella classifica di specialità Her Majesty guarda tutte dall’alto (425 punti), a partire dalla Holdener che a Semmering deve accontentarsi della quinta piazza e ora è staccata di 55 lunghezze. Del resto in questa stagione la Shiffrin sta lasciando le briciole alle rivali: ha vinto sei delle 12 gare che l’hanno vista al cancelletto di partenza, senza dimenticare il secondo posto nello slalom del Sestriere alle spalle di Wendy Holdener a fronte di pochi passaggi a vuoto, come fra i pali stretti di Killington (quinta dopo aver chiuso in testa la prima manche) o, sempre sulla stessa pista americana, il 13esimo posto in gigante.

Giornata da dimenticare in casa azzurra dopo il doppio podio di Marta Bassino: nessuna delle italiane è riuscita a superare la fase di taglio con Marta Rossetti prima delle escluse al 31esimo posto, beffata per appena 9 centesimi dalla britannica Charlie Guest. Più indietro Lucrezia Lorenzi (33^), alla seconda gara in carriera sul massimo circuito, Lara Della Mea (37^) e Martina Peterlini (47^), che si riaffacciava a più di un anno dall’ultima volta in Coppa del mondo a Killington, a causa di un infortunio che le aveva fatto saltare gran parte della scorsa stagione. Male anche Anita Gulli, 52esima doppo un errore nel terzo settore di gara. Il circo bianco va ora in vacanza per qualche giorno: donne in pista a Zagabria il 4 e 5 gennaio con due slalom, quindi il weekend di Kranjska Gora con due giganti.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).