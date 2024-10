Sci, Matilde Lorenzi gravissima dopo caduta in Val Senales

Roma, 28 ott. (askanews) – Il mondo dello sport è in ansia per le condizioni di Matilde Lorenzi, ventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile di sci rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulla pista Gravald G1 in Val Senales. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale di Bolzano, dove sono in corso accertamenti diagnostici. Secondo una prima ricostruzione Matilde Lorenzi stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando gli sci si sono divaricati e la sciatrice ha perso contatto con il manto nevoso sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. Immediatamente soccorsa, intubata, e’ stata trasportata in elicottero presso l’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano, dove sono in corso accertamenti sanitari.

Lorenzi si è messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa (Foto Fisi.org).