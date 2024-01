Sci, Sofia Goggia vince la libera di Altenmarkt. Terza Delago

Roma, 13 gen. (askanews) – Sofia Goggia ritrova la vittoria e gtrionfa nella discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee ventiquattro ore dopo il SuperG concluso con una scivolata. Un successo che, nella sua specialità, mancava dal 26 febbraio 2023, a Crans-Montana. Goggia ha interpretato alla perfezione la Kalberloch (dove non aveva mai vinto in carriera), guadagnando tanto soprattutto nella parte centrale. Per l’azzurra è la 24^ vittoria in carriera (come Brignone) e il 51° podio (come Isolde Kostner). Terzo posto per Nicol Delago che ha chiuso la sua prova ex equo con l’austriaca Mirjam Puchner a 34 centesimi da Goggia. Per la più grande delle sorelle Delago è il quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, il primo dalla discesa di Altenmarkt del 2020. Giornata da dimenticare, invece, per Federica Brignone. La valdostana ha chiuso con 1.39 di ritardo da Goggia, concludendo la gara fuori dalla top 10.