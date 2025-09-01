X
Sciame sismico ai Campi Flegrei, nella notte una scossa di terremoto di magnitudo 4

1 Settembre 2025

Italpress, Mezzogiorno Italpress
NAPOLI (ITALPRESS) – Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dove da ieri è tornata a tremare la terra, con due scosse di magnitudo 3.3. Dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00.33 e all’1.29 con epicentro vicino a Pozzuoli. Poi la più forte, alle 4.55, di magnitudo 4. Non si segnalano danni, né feriti.

-Foto Regione Campania-
(ITALPRESS).

