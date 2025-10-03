X
<
>

Sciopero, Conte: oggi in piazza al fianco dell’Italia migliore

| 3 Ottobre 2025 11:07 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 3 ott. (askanews) – “‘Il vostro silenzio sarà studiato dai vostri nipoti'” c’è scritto oggi sui cartelli degli studenti che sfilano contro il genocidio a Gaza. È bello essere al loro fianco per rompere questo silenzio insieme. È l’Italia migliore”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, presidente M5s, pubblicando le foto della sua partecipazione alla manifestazione di Reggio Calabria.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA