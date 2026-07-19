Bomba d’acqua a Milano, interrotto concerto di Bad Bunny: spettatori feriti

(Adnkronos) –

Il concerto di Bad Bunny all’ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L’artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese, dopo la data di ieri per il suo ‘Debí tirar más fotos World Tour’. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per evacuare le circa 80mila persone presenti. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.

Ancora non è chiaro se gli spettatori potranno usufruire di un rimborso, anche parziale, del concerto. A far ben sperare c’è il precedente dello show di Rosalìa, che dopo circa 50 minuti di concerto aveva annullato tutto a causa di un malessere, portando a un parziale rimborso del tagliando.