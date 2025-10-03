Sciopero, Salvini: lo organizza Landini? Lo paghi Landini

1 minuto per la lettura
Milano, 3 ott. (askanews) – “Se oggi chi sciopera illegalmente
crea un danno di miliardi di euro al sistema Italia, alle
imprese, ai lavoratori, la sanzione deve essere equiparata al
danno che crei. Chi restituisce la giornata di lavoro al milione
di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno
sciopero dichiarato illegittimo? Lo organizza Landini, ecco lo
paghi Landini”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, a Mattino Cinque. “Le multe devono
essere proporzionate al danno fatto”, ha spiegato.
