X
<
>

Sciopero, Salvini: lo organizza Landini? Lo paghi Landini

| 3 Ottobre 2025 09:45 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 3 ott. (askanews) – “Se oggi chi sciopera illegalmente
crea un danno di miliardi di euro al sistema Italia, alle
imprese, ai lavoratori, la sanzione deve essere equiparata al
danno che crei. Chi restituisce la giornata di lavoro al milione
di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno
sciopero dichiarato illegittimo? Lo organizza Landini, ecco lo
paghi Landini”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, a Mattino Cinque. “Le multe devono
essere proporzionate al danno fatto”, ha spiegato.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA