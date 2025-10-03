Sciopero, Salvini: lo organizza Landini? Lo paghi Landini

Milano, 3 ott. (askanews) – “Se oggi chi sciopera illegalmente

crea un danno di miliardi di euro al sistema Italia, alle

imprese, ai lavoratori, la sanzione deve essere equiparata al

danno che crei. Chi restituisce la giornata di lavoro al milione

di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno

sciopero dichiarato illegittimo? Lo organizza Landini, ecco lo

paghi Landini”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle

Infrastrutture e Trasporti, a Mattino Cinque. “Le multe devono

essere proporzionate al danno fatto”, ha spiegato.