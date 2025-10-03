Sciopero, Schlein in piazza con Landini: l’Italia è meglio di chi la governa

Roma, 3 ott. (askanews) – “Quella di oggi e’ una enorme mobilitazione per Gaza” e “dimostra come l’Italia sia migliore di chi la governa. Siamo qui per dire ‘Palestina libera’ e per solidarieta’ alle attiviste e agli attivisti della Flotilla, che dalla presidente Meloni hanno ricevuto attacchi piu’ duri di quelli mai rivolti ai crimini commessi da Israele”. Lo ha affermato la segreteria del Pd Elly Schlein presente a Piazza Vittorio, in adesione allo sciopero generale di solidarieta’ con la Global Sumud Flotilla proclamato dalla Cgil di Maurizio Landini.

“La detenzione degli attivisti fermati – sottolinea Schlein- è illegittima:l’intercetto israelianoè avvenuto in violazione del diritto internazionale e marittimo. Un atto di pirateria in acque internazionali”

“Molti governi- ha concluso- hanno già alzato la voce, con indagini partite in Turchia e in Spagna mentre dal nostro governo non si è sentita una parola d critica o condanna”.