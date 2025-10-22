Scrittrice indiana Arundhati Roy “Protagonista” a Roma il 29 ottobre

Roma, 22 ott. (askanews) – Mercoledì 29 ottobre alle 19 nell’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis a Roma si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Protagoniste – Parole che attraversano il mondo”, un ciclo di incontri che ha portato a Roma le voci di autrici di spicco del panorama internazionale.

Protagonista della serata sarà la scrittrice e attivista indiana Arundhati Roy che presenterà il suo libro “Il mio rifugio e la mia tempesta” (Guanda, 2025). Il memoir racconta la complessa relazione dell’autrice con la madre, all’indomani della sua scomparsa, tracciando parallelamente un viaggio nella storia di una nazione e nelle radici del suo impegno per le cause sociali ed ecologiche. Un’analisi della complessità e dell’ambivalenza dei sentimenti umani, in cui la scrittura si fa strumento per elaborare il lutto ma anche per definire la propria posizione nel mondo come scrittrice e donna libera.

A condurre l’incontro sarà la scrittrice e attivista culturale Loredana Lipperini con un’introduzione dell’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire dal 20 ottobre.

Sarà presente il servizio di traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS del Dipartimento Politiche Sociali e Salute svolto dalla Cooperativa Segni di Integrazione Lazio.

L’appuntamento del 29 ottobre chiude la rassegna che ha preso il via il 5 ottobre al Teatro Tor Bella Monaca con la scrittrice spagnola Rosa Montero, che ha presentato La pazza di casa (Ponte alle Grazie, 2025) in compagnia della scrittrice Rosella Postorino, a cui è seguito l’8 ottobre al Teatro Elsa Morante l’incontro dedicato all’opera Terrestre di Cristina Rivera Garza (Sur, 2025), in dialogo con la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio.

“Protagoniste – Parole che attraversano il mondo” è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali e in collaborazione con Fondazione Teatro di Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e TiC – Teatri in Comune. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. I ringraziamenti degli organizzatori a: Guanda Editore, Edizioni SUR e Ponte alle Grazie.