Scuola, Meloni: assicurare alle famiglie piena libertà educativa

| 27 Agosto 2025 18:01 | 0 commenti

Askanews
Milano, 27 ago. (askanews) – “Non dobbiamo avere timore nel completare il percorso avviato e trovare gli strumenti che assicurino alle famiglie, in primis le famiglie con minori capacità economiche, di esercitare pienamente la libertà educativa sancita dalla Costituzione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla 46esima edizione del Meeting di Rimini.

“L’Italia – ha sottolineato – rimane l’ultima nazione dell’Unione europea senza una effettiva parità scolastica. Credo sia giusto ragionare sulla questione con progressività e buonsenso sgomberando il campo dai pregiudizi ideologici che per troppo tempo hanno impedito di affrontare seriamente il tema”.

