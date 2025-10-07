X
<
>

Scuola, Valditara: nessun problema legato a divieto cellulari

| 7 Ottobre 2025 18:03 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 6 ott. (askanews) – “Sono stato in diverse scuole in queste settimane e mi hanno fatto vedere anche concretamente come hanno risolto il problema di dove custodire i cellulari durante le ore di lezione. Gli studenti hanno collaborato in modo maturo e responsabile. Non mi hanno testimoniato significative problematiche e anche un po di disintossicazione fa bene”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione del libro dello psichiatra Franco De Masi, “No smartphone – Come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti” (Piemme), sul divieto di utilizzare i cellulari nelle scuole.”Penso sia utile da tanti punti di vista – ha aggiunto il ministro – anche per recuperare le relazioni umane. È fondamentale ed è utile in particolare nell’intervallo. Qualcuno mi ha detto che almeno nell’intervallo si potrebbe lasciare che i ragazzi possano giocare col cellulare. Invece è proprio nell’intervallo – ha concluso Valditara – che devono recuperare il senso dell’appartenenza ad una comunità, giocando insieme, discutendo e parlandoàinsieme”.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA