Serie A conclusa, Fiorentina vince 3-2 in casa Atalanta

BERGAMO (ITALPRESS) – Si chiude definitivamente il campionato 2023-2024 con la vittoria della Fiorentina sul campo dell’Atalanta. Finisce 3-2 in favore dei viola il recupero della 29a giornata, decisiva la doppietta di Belotti e la rete di Nico Gonzalez. Diciassettesimo successo in campionato per i viola, si chiude invece con un ko la fantastica stagione dei bergamaschi, culminata il 22 maggio con la vittoria dell’Europa League. Maglie larghe e tante occasioni, qualche errore di troppo e una partita piena di gol già dai primi minuti di gioco. E’ successo praticamente di tutto tra Atalanta e Fiorentina, a partire dal temporale che si è abbattuto sul Gewiss Stadium poco prima del fischio d’inizio: la partita è stata sbloccata dopo 6′ col colpo di testa di Belotti, sei minuti più tardi Lookman – con uno scavetto sotto a superare Martinelli – ha pareggiato immediatamente i conti. La squadra di Italiano è riuscita a sfruttare meglio gli errori, al 19′ è stato Nico Gonzalez, con un tiro al volo, a portare nuovamente i suoi in vantaggio. La sfida di Bergamo è stata una serie continua di botta e risposta, Scalvini ha pareggiato i conti con una conclusione dalla distanza ma poco prima del duplice fischio la Viola è tornata nuovamente in vantaggio grazie a un tap-in vincente dello stesso Belotti.

Nel secondo tempo la gara si è incattivita parecchio, diversi fumogeni sono stati lanciati in campo dal settore ospiti: i tifosi viola hanno più volte contestato la società e i giocatori viola. I bergamaschi hanno provato più volte a trovare il gol del pareggio, prima Miranchuk e poi Koopmeiners non sono riusciti ad inquadrare lo specchio della porta. Ultima partita di club invece per Daniele Orsato, alla sua 290esima direzione in Serie A: il fischietto di Schio andrà agli Europei, salvo l’Italia è uno dei candidati per arbitrare la finale. Col fiato sospeso anche Luciano Spalletti, Giorgio Scalvini è uscito a causa di una distorsione al ginocchio: il difensore verrà valutato nei prossimi giorni.

