Serie A, designazioni arbitrali seconda giornata: Napoli-Cagliari a Bonacina, Genoa-Juventus a Chiffi

ROMA (ITALPRESS) – Kevin Bonacina di Bergamo è l’arbitro designato per Napoli-Cagliari, in programma sabato alle 20.45 per la seconda giornata di campionato. Con lui gli assistenti di linea Rossi e Bahri, quarto uomo Marcenaro e al Var La Penna e Paterna. Inter-Udinese, domenica a San Siro alle 20.45, sarà diretta invece da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido coadiuvato da Baccini e Colarossi, Zufferli il quarto uomo, Marini Var e Aureliano Avar. Sempre domenica ma alle 18.30 a Marassi si giocherà Genoa-Juve, affidata a Daniele Chiffi di Padova. Collu fischierà in Pisa-Roma, Marinelli in Lecce-Milan.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA SECONDA GIORNATA

Cremonese – Sassuolo (29/08, ore 18.30) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Bologna-Como (30/08, ore 18.30) arbitro: Doveri di Roma

Parma – Atalanta (30/08, ore 18.30) arbitro: Mariani di Aprilia

Torino – Fiorentina (31/8 ore 18.30) arbitro: Abisso di Palermo

Lazio – Verona (31/8 ore 20.45) arbitro: Crezzini di Siena

