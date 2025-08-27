Serie A, designazioni arbitrali seconda giornata: Napoli-Cagliari a Bonacina, Genoa-Juventus a Chiffi

1 minuto per la lettura
ROMA (ITALPRESS) – Kevin Bonacina di Bergamo è l’arbitro designato per Napoli-Cagliari, in programma sabato alle 20.45 per la seconda giornata di campionato. Con lui gli assistenti di linea Rossi e Bahri, quarto uomo Marcenaro e al Var La Penna e Paterna. Inter-Udinese, domenica a San Siro alle 20.45, sarà diretta invece da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido coadiuvato da Baccini e Colarossi, Zufferli il quarto uomo, Marini Var e Aureliano Avar. Sempre domenica ma alle 18.30 a Marassi si giocherà Genoa-Juve, affidata a Daniele Chiffi di Padova. Collu fischierà in Pisa-Roma, Marinelli in Lecce-Milan.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA SECONDA GIORNATA
Cremonese – Sassuolo (29/08, ore 18.30) arbitro: Guida di Torre Annunziata
Lecce – Milan (29/08, ore 20.45) arbitro: Marinelli di Tivoli
Bologna-Como (30/08, ore 18.30) arbitro: Doveri di Roma
Parma – Atalanta (30/08, ore 18.30) arbitro: Mariani di Aprilia
Napoli – Cagliari (30/08, ore 20.45) arbitro: Bonacina di Bergamo
Pisa – Roma (30/08, ore 20.45) arbitro: Collu di Cagliari
Genoa – Juventus (31/8 ore 18.30) arbitro: Chiffi di Padova
Torino – Fiorentina (31/8 ore 18.30) arbitro: Abisso di Palermo
Inter – Udinese (31/8 ore 20.45) arbitro: Marchetti di Ostia Lido
Lazio – Verona (31/8 ore 20.45) arbitro: Crezzini di Siena
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA