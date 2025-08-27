X
<
>

Serie A, designazioni arbitrali seconda giornata: Napoli-Cagliari a Bonacina, Genoa-Juventus a Chiffi

| 27 Agosto 2025 13:31 | 0 commenti

Serie A, designazioni arbitrali seconda giornata: Napoli-Cagliari a Bonacina, Genoa-Juventus a Chiffi

Italpress, Sport Italpress
Share
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – Kevin Bonacina di Bergamo è l’arbitro designato per Napoli-Cagliari, in programma sabato alle 20.45 per la seconda giornata di campionato. Con lui gli assistenti di linea Rossi e Bahri, quarto uomo Marcenaro e al Var La Penna e Paterna. Inter-Udinese, domenica a San Siro alle 20.45, sarà diretta invece da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido coadiuvato da Baccini e Colarossi, Zufferli il quarto uomo, Marini Var e Aureliano Avar. Sempre domenica ma alle 18.30 a Marassi si giocherà Genoa-Juve, affidata a Daniele Chiffi di Padova. Collu fischierà in Pisa-Roma, Marinelli in Lecce-Milan.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA SECONDA GIORNATA

Cremonese – Sassuolo (29/08, ore 18.30) arbitro: Guida di Torre Annunziata
Lecce – Milan (29/08, ore 20.45) arbitro: Marinelli di Tivoli
Bologna-Como (30/08, ore 18.30) arbitro: Doveri di Roma
Parma – Atalanta (30/08, ore 18.30) arbitro: Mariani di Aprilia
Napoli – Cagliari (30/08, ore 20.45) arbitro: Bonacina di Bergamo
Pisa – Roma (30/08, ore 20.45) arbitro: Collu di Cagliari
Genoa – Juventus (31/8 ore 18.30) arbitro: Chiffi di Padova
Torino – Fiorentina (31/8 ore 18.30) arbitro: Abisso di Palermo
Inter – Udinese (31/8 ore 20.45) arbitro: Marchetti di Ostia Lido
Lazio – Verona (31/8 ore 20.45) arbitro: Crezzini di Siena

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Rublev la finale a Cincinnati
-------------------------
Zverev-Djokovic ai quarti del Roland Garros. Errani-Paolini ai quarti
-------------------------
Zverev troppo forte, Sinner si ferma negli ottavi
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA