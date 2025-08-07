Si arricchisce la line up del Red Valley Festival a Olbia

Milano, 7 ago. (askanews) – Il Red Valley Festival, l’evento più atteso dell’estate, si avvicina e le quattro serate all’Olbia Arena sono ormai alle porte per celebrare il decimo anniversario. Tanti i nomi che si aggiungono agli artisti già annunciati come: Fast Animals & Slow Kids, Gaia, Il Pagante, M¥SS Keta, Shablo e molti altri. La nuova edizione è pronta ad ospitare una line up ricca di artisti offrendo una manifestazione all’insegna della qualità musicale, dell’innovazione e della condivisione di momenti indimenticabili regalando al pubblico grandi performance, scenografie mozzafiato e un’atmosfera che sa unire la passione per la musica e il divertimento.

Gli abbonamenti Festival Full Pass, i biglietti giornalieri Day Pass per le singole serate e gli ingressi per l’area VIP Lounge sono disponibili online su redvalleyfestival.com.

Dopo un 2024 con numeri da record in cui il festival ha ottenuto 118.175 presenze totali sulle quattro serate, oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live – il Red Valley Festival torna nel 2025 per celebrare il suo decimo anniversario con 4 giorni ricchi di musica confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti musicali più attesi d’Italia.

L’evento, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti con la partnership radiofonica di Radio 105, torna a infiammare nuovamente la città di Olbia e a far scatenare il pubblico promettendo un’esperienza ancora più coinvolgente e sorprendente.

13 agosto. Max Pezzali e Fedez, Rocco Hunt, Il Pagante, i Fast Animals & Slow Kids, la vincitrice di Amici Sarah Toscano, Tommy Cash, Settembre, e i dj set di Mamacita e Radio 105.

14 agosto. Alan Walker, Sfera Ebbasta, Ghali, Shiva, Morad, Paky, con il supporto di Astro, Botteghi, Sally Cruz e Samuele Brignoccolo.

15 agosto. Steve Aoki, Lazza, Tony Effe, Anna, Artie 5ive, Ludwig, Tony Boy, Damianito e molti altri.

16 agosto. Guè, Salmo, Irama, Gaia, M¥SS KETA, il collettivo di Shablo con Joshua, Mimì e Tormento, i nuovi talenti Silent Bob & Sick Budd, e un’ondata di trap underground con Nerissima Serpe, Papa V, Fritu e altri.

Pur mantenendo l’atmosfera unica che lo ha reso l’evento capace di riunire su un solo palco tutti gli act più amati dal pubblico, la nuova stagione si preannuncia ricca di novità per celebrare il suo decimo anniversario di musica. Con l’obiettivo di confermarsi anche nel 2025 come l’evento dell’estate, il Red Valley Festival offre una manifestazione all’insegna della qualità musicale, dell’innovazione e della condivisione di momenti indimenticabili regalando al pubblico grandi performance, scenografie mozzafiato e un’atmosfera che sa unire la passione per la musica e il divertimento.

Nato nel 2015 e con un’affluenza di oltre 70mila persone nel 2022, oltre 105mila persone nel 2023 e superando la soglia dei 118mila nel 2024, il Red Valley Festival ha incrementato i flussi verso il territorio da tutta Italia ed Europa, diventando il Festival di musica pop del Mediterraneo e punto di riferimento saldo per amanti dei concerti, artisti, addetti ai lavori, brand, istituzioni ed enti che si rispecchiano negli stessi valori cardine dell’evento.