Sinner ai quarti di Indian Wells, Wawrinka ko in due set

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale del BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Un traguardo mai raggiunto finora dal numero 13 Atp, 11esima testa di serie del torneo, che liquida in due set Stan Wawrinka (numero 100 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-4. “Oggi il punteggio è bugiardo – ha ammesso Sinner dopo la partita -. Penso che entrambi abbiamo giocato molto bene, ci sono stati molti scambi lunghi, lui mi è sempre stato molto vicino. E’ stata davvero una partita molto difficile, sono felice di essere ancora in corsa”.

Prossimo avversario il campione in carica e testa di serie numero 4, lo statunitense Taylor Fritz, che ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics 6-4, 6-3.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).