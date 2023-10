Sinner al 3° turno a Shanghai, pass assicurato per Atp Finals

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner batte Marcos Giron e si assicura il pass per le Nitto ATP Finals del 12-19 novembre a Torino. Per ottenere questa certezza, al 22enne di Sesto Pusteria bastava vincere il match del secondo turno del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari. L’azzurro, n. 4 del ranking – best ranking storico dopo il nono titolo Atp vinto in carriera a Pechino – e sesto favorito del seeding, ha avuto la meglio sul trentenne statunitense Marcos Giron, n.80 Atp, con il punteggio di 7-6 (7), 6-2.

“Sapevo prima del match che se avessi vinto sarei stato alle Atp Finals di Torino. Sono molto felice perchè era il principale obiettivo stagionale. Significa tanto per me, perchè si gioca in casa anche se nei prossimi due mesi ci sono ancora tanti appuntamenti, ci penseremo al momento opportuno” il commento a caldo dell’altoatesino. “Sono contento di come ho giocato soprattutto nel secondo set e l’aspetto positivo è questo cioè aver chiuso in crescendo, speriamo di alzare ancora il livello”.

Al terzo turno anche Matteo Arnaldi: l tennista ligure ha battuto in tre set il tedesco Jan Lennard Struff in tre set per 6-3, 3-6, 6-4.

