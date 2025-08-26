X
Sinner al secondo turno agli Us Open, Kopriva battuto 6-1, 6-1, 6-2

| 26 Agosto 2025 21:10 | 0 commenti

Askanews
Roma, 26 ago. (askanews) – Parte alla grande e con le marce altissime Jannik Sinner agli US Open. Il campione in carica batte in appena 98′ di gioco il ceco Vit Kopriva, 89 del ranking. Match dominato dall’azzurro, che ha fronteggiato appena 2 palle break in tutto l’incontro, centrando la 22esima vittoria di fila a livello Slam sul cemento. Buona risposta anche dal punto di vista fisico per Sinner dopo il ritiro nella finale di Cincinnati: per lui al 2° turno uno tra Popyrin e Ruusuvuori.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

