Sinner esordio vincente al Roland Garros: battuto Rinderknech

Roma, 26 mag. (askanews) – Jannik Sinner non sbaglia all’esordio al Roland Garros. Sullo Chatrier, il n. 1 gioca una buona partita contro il francese Arthur Rinderknech, n. 72 del ranking, che gioca a braccio libero e mette in difficoltà l’azzurro, bravo a recuperare nel terzo set da 0-4. Pratica archiviata in due or e 15′ con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-5 e Chatrier ammutolito. Giovedì Sinner sfiderà Richard Gasquet, con cui ha vinto i tre precedenti