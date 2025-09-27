Sinner fatica ma batte Atmane e va ai quarti a Pechino

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Dopo l’esordio convincente contro Cilic, Jannik Sinner batte anche Terence Atmane e raggiunge i quarti del “China Open”, torneo Atp 500 da 4.016.050 dollari, in scena al “Beijing Olympic Green Tennis Center” di Pechino. Il 24enne campione altoatesino, che si era già imposto sul francese numero 68 del mondo poco più di un mese fa nella semifinale del 1000 di Cincinnati, ha la meglio per 6-4 5-7 6-0 dopo due ore e 21 minuti di gioco, col rivale in preda ai crampi nell’ultimo parziale. Sinner, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell’impianto cinese, allunga così la sua striscia positiva sul cemento dove ha sempre raggiunto i quarti di finale in tutti i tornei giocati dall’ultimo Australian Open. Con quella di oggi sono inoltre 39 su 44 le vittorie nei match giocati in questa stagione. Sinner, che a Pechino ha già vinto nel 2023 ed è a caccia del terzo titolo dell’anno dopo Melbourne e Wimbledon, affronterà ora l’ungherese Fabian Marozsan contro il quale ha vinto l’unico precedente, nel 2024 sull’erba di Halle.

