Sinner perde la vetta dopo 65 settimane, Alcaraz nuovo re

ROMA (ITALPRESS) – Termina dopo 65 settimane il primo periodo di permanenza in vetta al ranking Atp di Jannik Sinner, diventato numero 1 del mondo il 10 giugno 2024. Da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, solo tre giocatori sono rimasti numero 1 più a lungo dopo essere arrivati per la prima volta in cima alla classifica: Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160) e Lleyton Hewitt (75). A scavalcarlo, in cima il ranking mondiale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, trionfatore ieri all’Us Open proprio ai danni dell’altoatesino. Il tedesco Alexander Zverev resta in terza piazza, il serbo Novak Djokovic, in virtù della semifinale raggiunta a Flushing Meadows, risale di quattro gradini e si posiziona quarto. Il secondo azzurro nella top 10, Lorenzo Musetti, guadagna un posto e si attesta nono.

L’Italtennis maschile si conferma una potenza mondiale, potendo vantare quattro top 30: Flavio Cobolli sale di una posizione ed è 25esimo, Luciano Darderi, grazie al successo nel Challenger di Genova, guadagna quattro posti ed è 30esimo.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Carlos Alcaraz (Esp) 11.540 (+1)

2. Jannik Sinner (Ita) 10.780 (-1)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.930 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.830 (+3)

5. Taylor Fritz (Usa) 4.675 (-1)

6. Ben Shelton (Usa) 4.280 (–)

7. Jack Draper (Gbr) 3.690 (-2)

8. Alex De Minaur (Aus) 3.545 (–)

9. Lorenzo Musetti (Ita) 3.505 (+1)

10. Karen Khachanov (Rus) 3.280 (-1)

Così gli altri italiani:

25. Flavio Cobolli 2.040 (+1)

30. Luciano Darderi 1.584 (+4)

44. Lorenzo Sonego 1.090 (+2)

58. Matteo Berrettini 925 (-6)

65. Mattia Bellucci 884 (–)

73. Matteo Arnaldi 825 (-9)

84. Luca Nardi 755 (+2)

126. Andrea Pellegrino 516 (+15)

SABALENKA DOMINA IL RANKING MONDIALE, PAOLINI RESTA OTTAVA

Solo uno spostamento di rilievo nella top ten del ranking mondiale femminile. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la 47esima settimana consecutiva (la 55esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, confermatasi regina di New York, vede consolidarsi a 3.292 punti il vantaggio sulla campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek, ex numero uno del mondo che aveva perso la leadership lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio c’è la vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, stacca di appena 59 punti dalla polacca. La 21enne di Atlanta precede l’altra statunitense Amanda Anisimova, che grazie alla finale allo Us Open (la seconda consecutiva in uno Slam) guadagna cinque posizioni ed è quarta (“best”). Alle sue spalle c’è la 18enne russa Mirra Andreeva, quinta, davanti ad un’altra statunitense, Madison Keys, trionfatrice in Australia, sesta. In settima posizione c’è la quarta americana in top ten, Jessica Pegula, alla quale la mancata conferma della finale a Flushing Meadows costa tre posti.

Stabile Jasmine Paolini, ottava, subito davanti alla cinese Qinwen Zheng, ora nona con un solo punto di distacco dalla toscana; stabile sulla decima poltrona la kazaka Elena Ribakina, a chiudere l’elite mondiale. Anche questa settimana sono sempre tre le azzurre tra le prime cento. Oltre a Paolini, perdono sette posizioni sia Lucia Bronzetti, ora 64esima, che Elisabetta Cocciaretto, 91esima. Sempre più in rampa di lancio la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana, grazie alla finale dell’ITF da 40mila dollari di Bytom (Polonia) dell’altra settimana, guadagna 24 posizioni in un colpo solo, sale al numero 208 e firma il “best”.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 11.225 (–)

2. Iga Swiatek (Pol) 7.933 (–)

3. Coco Gauff (Usa) 7.874 (–)

4. Amanda Anisimova (Usa) 5.159 (+5)

5. Mirra Andreeva (Rus) 4.793 (–)

6. Madison Keys (Usa) 4.579 (–)

7. Jessica Pegula (Usa) 4.383 (-3)

8. Jasmine Paolini (Ita) 4.000 (–)

9. Qinwen Zheng (Chn) 4.003 (-2)

10. Elena Rubakina (Kaz) 3.833 (–)

Così le altre italiane:

64. Lucia Bronzetti 1.008 (-7)

91. Elisabetta Cocciaretto 810 (-7)

148. Lucrezia Stefanini 491 (-3)

178. Nuria Brancaccio 406 (-13)

208. Tyra Caterina Grant 337 (+24)

231. Silvia Ambrosio 303 (+25)

249. Camilla Rosatello 282 (+5)

258. Giorgia Pedone 272 (-9)

269. Nicole Fossa Huergo 259 (+3)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).