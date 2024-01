Roma, 31 gen. (askanews) – Jannik Sinner scioglie i dubbi. Non andrà al Festival di Sanremo, dopo l’invito di Amadeus sul palco dell’Ariston: “Farò il tifo per Sanremo, ma da casa”, ha spiegato il campione in una conferenza stampa sulla terrazza della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Sinner ha detto che si fermerà un paio di giorni a Roma e poi, durante il Festival, “sarò già al lavoro”.