Sinner si ritira dopo cinque game “Non mi sentivo bene da ieri”. Ad Alcaraz il titolo di Cincinnati

CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner è costretto a ritirarsi nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove a trionfare è quindi Carlos Alcaraz che solleva il suo ventiduesimo titolo in carriera dopo essersi portato sul 5-0 nel primo set. Partenza brutale quella di Alcaraz che strappa il servizio a zero in apertura. La reazione di Sinner non c’è. Anzi, sul cemento – dove l’altoatesino non perdeva da 26 partite – è un monologo dello spagnolo, fino al ritiro del numero 1 al mondo, subito consolato dal rivale. “Sorry Jannik”, ha scritto sulla telecamera Alcaraz. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni di Sinner in vista degli Us Open.

LE PAROLE DELL’AZZURRO

“Mi dispiace di deludere i tifosi, ma non mi sentivo bene da ieri e speravo di migliorare nel corso della notte e invece sono peggiorato. Ci ho provato, mi dispiace tanto perché molti di voi magari il lunedì devono lavorare o fare qualcos’altro. Ovviamente congratulazioni a Carlos. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai disputando una bellissima stagione. Continuate così e ti auguro il meglio”. Lo ha detto Jannik Sinner a caldo dopo il doloroso ritiro in finale: “A volte capita e bisogna accettarlo. Grazie per il sostegno e per l’organizzazione che ci fa sentire a casa”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).