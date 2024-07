Sisal pagherà le scommesse per Macchi medaglia d’oro

ROMA (ITALPRESS) – Filippo Macchi vince, alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’argento nel fioretto. Ma non era questa la medaglia che meritava. “Perdere così la finale contro il campione olimpionico in carica – Cheung Ka Long – è stato davvero doloroso e ingiusto, anche perchè l’atleta azzurro era in vantaggio 14-12 e per due volte ha piazzato la stoccata decisiva. Durante queste Olimpiadi, troppo spesso gli arbitri stanno facendo pendere la bilancia del loro giudizio a sfavore degli atleti italiani non riconoscendone le giuste vittorie. Per Sisal, invece – sottolinea una nota -, Macchi ha meritato l’oro e glielo riconosce, per questo ha deciso di pagare la vittoria dell’Oro a tutti quelli che hanno creduto in questo traguardo. Con questa iniziativa, Sisal vuole premiare l’abilità di chi ha creduto nella vittoria del titolo olimpionico e quella del nostro Filippo Macchi”. Come ha sottolineato Ignazio Di Lauro, Sisal betting director: “Per Sisal è sempre importante ascoltare i propri clienti, soprattutto quando, a gran voce, reclamano un’ingiustizia arbitrale così netta, come quella vissuta da Filippo Macchi. Per questo abbiamo deciso di premiare il suo percorso e tutti gli appassionati che hanno creduto in questo sogno spezzato”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).