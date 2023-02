Sisma Turchia, Montella “Ad Adana situazione complicata”

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Fortunatamente siamo a Istanbul per una partita che è stata annullata. Ma ad Adana la situazione è molto complicata, probabilmente non torneremo in città almeno per adesso proprio perchè la situazione è davvero molto complicata”. Così il tecnico italiano, Vincenzo Montella, all’agenzia Italpress dopo quanto accaduto in Turchia con il violento terremoto che ha colpito il paese. Adana è una delle città maggiormente colpite. Montella guida l’Adana Demirspor, squadra che milita nel massimo campionato turco e che oggi avrebbe dovuto giocare sul campo dell’Umraniyespor, una delle formazioni del comune metropolitano di Istanbul. Il ministro dello Sport turco, Mehmet Kasapoglu, ha sospeso tutte le manifestazioni sportive.

“Il mio pensiero è con voi”. Lo ha scritto in una storia di instagram il ct azzurro Roberto Mancini, con gli hastag “Deprem” (terremoto) e “Turchia”. Il tecnico jesino ha allenato in Turchia il Galatasaray dal 30 settembre 2013 all’11 giugno 2014 portando a casa una Coppa di Turchia e la qualificazione alla Champions League.

“Mi sento molto vicino alle famiglie di tutte le vittime del terremoto” le parole sui social di Andrea Pirlo, attualmente allenatore del Karagumruk nono in classifica nella Superlig turca.

– foto Image –

(ITALPRESS).