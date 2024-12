Smart Gain: come risparmiare sulle utenze, generando valore

Roma, 9 dic. – Il potere di acquisto delle famiglie negli ultimi anni è in sofferenza, la gestione delle economie famigliari richiede sempre più attenzione e necessità di risparmio. A tal proposito un aiuto concreto può arrivare proprio da una delle principali e più complesse voci di spesa: le utenze domestiche.”Oggi le aziende autorizzate a vendere luce e gas – spiega Oscar Fortunato, amministratore Smart Gain – dall’autority dell’energia sono oltre 600. Quindi potrete bene immaginare che è complesso per un utente poter individuare la soluzione migliore”.È proprio questo uno degli aspetti su cui intervengono realtà come Smart Gain. Una community in grado di offrire le migliori condizioni di mercato per le utenze domestiche grazie ad analisi e aggiornamenti costanti.”Comunichiamo con delle messaggistiche automatiche, mail e whatsapp l’andamento e lo sviluppo del mercato. Ovviamente se noi scegliamo un gestore che in questo momento è più aggressivo di altri questo gestore paga una provvigione a Smart Gain, questa provvigione non è di Smart Gain ma della community e la ridistribuiamo a tutti i membri aderenti”. Un vantaggio che non si limita soltanto a semplice risparmio in bolletta, grazie al meccanismo dei gruppi di acquisto infatti Smart Gain permette ai membri della community di usufruire di sconti su diversi prodotti e servizi.”La mission di Smart Gain che è una community di acquisto non ce lo dimentichiamo è quello che il gruppo più è grande più ha potere contrattualistico con una serie di interlocutori che vendono prodotti o servizi; quindi noi ci proponiamo loro, loro ci danno delle scontistiche e noi le rigiriamo redistribuendo ricchezza alla rete”. Quali sono dunque i settori coinvolti? E quali i vantaggi per chi entra a far parte della Smart Gain community? “Smart Gain non si occupa solo di utenze luce e gas, ma lavora su tutti i mercati che hanno dei bisogni primari. Come il food perché abbiamo accordi con supermercati, pizzerie, ristoranti o il mercato dell’abbigliamento. Grazie alla community di Smart Gain ogni membro riceverà una serie di vantaggi in tutti i mercati di cui abbiamo bisogno quotidianamente. Valorizzare le attività delle nostre città conferisce valore alla nostra comunità”.Nel caso di Smart Gain, però, i vantaggi non si limitano al solo aspetto economico. “è importante una crescita personale che noi abbiamo previsto con la nostra Smart Gain Academy, dove insegneremo anche una gestione finanziaria, cioè come gestire al meglio non solo le utenze ma la propria economia a disposizione. Oltre alla conoscenza insegneremo strategie, management, leadership, in modo tale che la persona non cresca solamente individualmente ma con la propria community”.