Solidarietà Meloni a Zangrillo: “tutti devono abbassare i toni”

| 14 Settembre 2025 20:18 | 0 commenti

Askanews
Roma, 14 set. (askanews) – “Esprimo la solidarietà mia personale e del Governo al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per gli insulti subiti mentre partecipava alla Festa del Pd di Torino. Il confronto politico, anche acceso, non deve mai trasformarsi in aggressione verbale o mancanza di rispetto. Serve da parte di tutti la responsabilità di abbassare i toni e di contribuire a un dibattito pubblico civile e costruttivo”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione diffusa da palazzo Chigi.

