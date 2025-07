Stablecoin, per Lagarde un rischio, per Powell un passo positivo

Roma, 1 lug. (askanews) – La presidente della Bce, Christine Lagarde ha ribadito la posizione di forte diffidenza, vedi aperta ostilità dell’istituzione monetaria verso le Stablecoin. Più aperturista la linea mostrata dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Entrambi sono stati interpellati sul tema nel corso di un dibattito al forum annuale della Bce a Sintra, in Portogallo.

“Sulle Stablecoin ho una visione piuttosto forte – ha detto Lagarde -. Innanzitutto penso che siamo preda di una certa confusione tra i concetti di moneta, mezzo di pagamento e infrastruttura di pagamenti. E questo sta accelerando a risultato delle tecnologie che vengono usate. Per quanto riguarda la moneta come bene pubblico e noi, come autorità che deve preservarla, il mio timore è che questo offuscamento delle linee di confine possa portare a una privatizzazione della moneta”.

“Non penso che questo sia lo scopo per cui siamo stati nominati, né che sia buono per il bene pubblico che è la moneta. Penso che rischi di minare la nostra capacità di condurre la politica monetaria e che rischi di indebolire la sovranità di quei paesi o di quelle regioni che inavvertitamente diventano soggette all’uso di questi mezzi di pagamento-infrastrutture di pagamento – ha detto ancora Lagarde -. E che non dovremmo solo considerarlo, ma anche determinare quali debbano essere le nostre politiche su questo, se vogliamo proteggere quello che vogliamo proteggere”.

Per parte sua, il numero uno della Banca centrale Usa ha affermato di “condividere le preoccupazioni che sento, ma penso che (le Stablecoin) siano anche un passo positivo”.

Negli Usa “non abbiamo al momento una normativa” su questo specifico segmento. “Stiamo cercando duramente di crearla ora mi sembra che siamo ben instradati per farlo – ha detto Powell -. Penso che sia qualcosa di cui abbiamo bisogno: serve una regolamentazione federale” sulle Stablecoin.

Le Stablecoin sono una particolare tipologia di criptoasset che tramite il legame ad un asset sottostante che funge da garanzia, cercano di offrire quella stabilità che tipicamente manca a prodotti come il Bitcoin o simili. Nella Ue sono state regolate nell’ambito delle normative della Mica, mentre negli Usa al momento manca una normativa specifica. L’amministrazione Trump ha più volte affermato di voler fare leva sulle stablecoin per sostenere il ruolo globale del dollaro.