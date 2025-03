Stato dell’Unione, Trump: “L’età dell’oro è cominciata”

Roma, 5 mar. (askanews) – Nel più lungo dei discorsi sullo Stato dell’Unione mai tenuto da un presidente Usa, ben un’ora e 39 minuti costellati da contestazioni da parte dei democratici, Donald Trump ha ribadito su tutti i fronti la sua linea politica di fronte al Congresso riunito.

Trump ha rivendicato le sue azioni come successi, affermando che “l’età dell’oro dell’America è appena cominciata” e che l'”America è tornata”.

UCRAINA

Dopo la lite in diretta della scorsa settimana con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio ovale, Trump ha affermato che il presidente ucraino gli ha inviato una lettera in cui dichiara di essere pronto a negoziare e firmare un accordo minerario. Ha inoltre dichiarato che intraprenderà “un’azione storica per espandere in modo drammatico la produzione negli Stati uniti di minerali critici e terre rare” entro la fine della settimana.

Riguardo alla guerra, Trump ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin si è sentito autorizzato a invadere l’Ucraina a causa del modo in cui l’amministrazione Biden ha gestito il ritiro degli Stati uniti dall’Afghanistan. Ha ribadito di star “lavorando senza posa per porre termine al selvaggio conflitto in Ucraina”.

PROVVEDIMENTI ASSUNTI

Il presidente ha messo in evidenza le sue azioni per ritirare gli Stati Uniti da numerosi accordi internazionali, come l’Accordo di Parigi sul clima, e da organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha criticato aspramente il CHIPS and Science Act del suo predecessore Joe Biden, approvato con maggioranze bipartisan nel 2022, e ha affermato di aver eliminato un “mandato sui veicoli elettrici” emanato dall’amministrazione Biden, che avrebbe vietato agli americani l’acquisto di auto a benzina. Questo divieto tuttavia non sembra mai essere esistito.

GROENLANDIA E PANAMA

Trump ha ribadito il suo voler i prendere il controllo della Groenlandia nel discorso di questa sera, dicendo: “Stiamo lavorando con tutti i soggetti coinvolti per cercare di ottenerla”. E ha detto anche: “In un modo o nell’altro l’avremo”.

Per quanto riguarda Panama, ha affermato che gli Stati uniti hanno iniziato a reclamare il Canale di Panama dopo aver promesso in campagna di riportare il canale sotto il controllo degli Stati Uniti.

DIFESA

Il presidente ha inoltre chiesto al Congresso “di finanziare uno scudo di difesa missilistica all’avanguardia, il Golden Dome, per proteggere la nostra patria, tutto realizzato negli USA”.

DAZI

Trump ribadito la sua azione sul fronte dei dazi, dopo aver imposto le tariffe a Messico, Canada e averli raddoppiati alla Cina, innescando una reazione di Pechino. Ha sostenuto che le sue tariffe “renderanno l’America ricca di nuovo”, ma ha riconosciuto che “ci potrebbe essere un piccolo disturbo” e “potrebbe esserci un periodo di aggiustamento”. Tariffe che corrispondono a quelle di altri paesi, dollaro per dollaro, sono previste per il 2 aprile, ha affermato Trump.

DOGE E MUSK

Ha salutato il miliardario Elon Musk, capo del nuovo Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE), e ha detto che “tutti” apprezzano gli sforzi della nuova agenzia, compresi i democratici. Mentre la sua amministrazione procede con la ristrutturazione della forza lavoro federale, Trump ha avvertito che se i lavoratori si oppongono alle politiche della sua amministrazione, saranno licenziati.

ECONOMIA

Trump, sul fronte economico, ha proposto di rendere strutturali i tagli fiscali del suo primo mandato e di approvare una legislazione per eliminare le tasse sulle ore straordinarie, tra le altre proposte.

TRANSGENDER

Il presidente ha inoltre vantato la sua recente azione esecutiva con cui vietando alle donne transgender di partecipare agli sport femminili, raccontando la storia personale di Payton McNabb, presente all’indirizzo come uno degli ospiti della first lady Melania Trump.

DEMOCRATICI

Il discorso di Trump è stato accompagnato da contestazioni. Diversi parlamentari hanno mostrato cartelli, a un certo punto vari democratici sono usciti fuori dall’aula. Il democratico Al Green, rappresentante del Texas, ha interrotto il discorso del presidente, contestando le decisioni di Trump su Medicare e Medicaid. Ha innescato la reazione vocale dei repubblicani ed è stato espulso dall’qaula dal presidente della Camera dei Rappresentanti Mike Johnson per “mantenere il decoro”.