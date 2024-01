Stellantis acquisisce sviluppatore di intelligenza artificiale CloudMade

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha acquisito il framework di intelligenza artificiale (IA), dei modelli di apprendimento automatico e dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti di CloudMade, uno sviluppatore di soluzioni automobilistiche intelligenti e innovative basate sui big data.

L’acquisizione sosterrà lo sviluppo a medio termine di Stla SmartCockpit e rafforza la strategia software di Stellantis delineata in Dare Forward 2030. Il framework IA creato da CloudMade, con interfacce grafiche integrate, è il kit di sviluppo software e cloud leader del settore per la raccolta e l’analisi di set di dati automobilistici ed è stato il punto di riferimento per trasformare l’esperienza a bordo e la mobilità in senso più ampio negli ultimi dieci anni. Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis, spiega che “grazie a questa tecnologia adattabile e sfruttando il nostro crescente parco auto connesso, creeremo soluzioni di mobilità intelligente più velocemente e con maggiore flessibilità, per soddisfarei nostri clienti con la personalizzazione dell’esperienza a bordo del veicolo”. Come parte dell’acquisizione, 44 ingegneri e sviluppatori di software di CloudMade dedicati allo sviluppo della tecnologia IA si uniranno a Stellantis.

L’architettura del framework di CloudMade consente di massimizzare il valore dei dati utilizzando tre approcci di apprendimento: l’apprendimento personalizzato, che prevede il comportamento di un individuo in un particolare contesto; l’apprendimento della flotta, che utilizza i dati dei sensori attraverso i dispositivi per rilevare e condividere le caratteristiche del mondo reale; il cohort learning, che combina i dati del mondo reale con i dati di gruppi di persone distinti per caratteristiche. Grazie a questa acquisizione, Stellantis sarà anche in grado di sviluppare funzionalità di navigazione end-to-end e completamente di proprietà; migliorare la privacy dei dati, poichè i dati saranno gestiti internamente, riducendo i rischi di una possibile esposizione; e introdurre kit di sviluppo per la creazione di modelli personalizzati per i suoi sviluppatori di software.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).