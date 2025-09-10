Straniero aggredito a Catanzaro, arrestati i vertici calabresi di Forza Nuova

CATANZARO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato i vertici calabresi e catanzaresi di Forza Nuova. I poliziotti hanno dato esecuzione ad una misura degli arresti domiciliari nei confronti di tre indagati, rispettivamente referenti regionale, provinciale e cittadino del movimento di estrema destra “Forza Nuova”. Le ipotesi di reato contestate sono di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Catanzaro, su richiesta della locale Procura.

In particolare, i tre militanti, nel mese di marzo, avrebbero aggredito a Catanzaro, in una delle zone più rinomate della movida, un cittadino straniero che si trovava a passare casualmente mentre stavano affiggendo uno striscione che riportava l’espressione “Maranza a Catanzaro su caci ‘nta panza”.

L’uomo, che sarebbe stato ripetutamente e immotivatamente colpito con calci e pugni mentre lo insultavano rivolgendogli il termine discriminatorio “Maranza”, avrebbe poi tentato la fuga per le vie del centro cittadino. I tre, organizzando una vera e propria caccia all’uomo, lo avrebbero inseguito con un’auto e continuato a minacciarlo con una mazza in metallo.

Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Squadra Mobile e della Digos hanno permesso di ricostruire le fasi dell’aggressione e risalire ai presunti autori. Nel corso di una perquisizione è stata rinvenuta la mazza in metallo, utilizzata dagli aggressori.

