Su Dl Ucraina mossa “vannacciani”, emendamento per stop proroga invio armi

Roma, 5 feb. (askanews) – Prima mossa in Parlamento dei “vannacciani” dopo la nascita di “Futuro nazionale”, il partito dell’ex generale: il leghista Edoardo Ziello, insieme al collega di partito Rossano Sasso e all’ex Fdi Emanuele Pozzolo hanno presentato un emendamento al dl Ucraina.

Il loro testo chiede di sopprimere l’articolo 1 del provvedimento che autorizza l’invio di “mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell’Ucraina” e per il “rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini”.

I tre hanno depositato anche un ordine del giorno, in cui ricordano che durante l’iter in commissione “è stata eliminata la parola ‘militari’ nel titolo e nella rubrica del decreto con il tentativo rocambolesco – sottolineano – di provare a far passare il messaggio che non ci saranno più invii di armamenti, ma l’espressione ‘militari’ non è stata espunta dal corpo del provvedimento, mantenendo attiva, di fatto e diritto, la fornitura degli stessi a favore dell’Ucraina”. L’Odg impegna dunque il governo: “a interrompere immediatamente tutte le forniture di mezzi e materiali militari destinate alle autorità governative dell’Ucraina; desecretare le liste del materiale militare precedentemente inviato; a destinare le risorse conseguenti dal relativo risparmio di spesa al rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine al fine di innalzare i livelli di sicurezza per i cittadini italiani”.

La scelta di togliere la parola ‘militari’ quanto meno al titolo e alla rubrica era stata l”escamotage’ per far rientrare la contrarietà della Lega di Matteo Salvini, che alla fine infatti sulla risoluzione aveva votato con tutto il centrodestra (con le defezioni di alcuni leghisti assenti e il voto contrario degli stessi Sasso e Ziello).

Dopo l’uscita di Vannacci dalla Lega, Sasso e Ziello non hanno al momento comunicato se sono intenzionati a passare a “Futuro Nazionale” dove invece è già approdato ufficialmente Pozzolo.