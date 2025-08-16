Summit Alaska, Bonelli: pace in mani autocrati, Ue esca da irrilevanza

Roma, 16 ago. (askanews) – “Il vertice in Alaska dimostra che la pace oggi è nelle mani di due autocrati come Trump e Putin, che lavorano al riarmo e non a fermare la guerra. È un fatto che deve preoccupare tutti, perché mentre loro trattano sul futuro del mondo, l’Unione europea resta senza un ruolo vero. L’Europa ha sbagliato a inseguire solo la logica militare, senza costruire una strategia diplomatica credibile. Il risultato è che ora non siede al tavolo delle decisioni, ridotta a comprimario. Questo è inaccettabile”. Lo ha scritto in un post su Facebook Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde.

“Se vogliamo una pace giusta – ha aggiunto l’esponente dei AVS – non possiamo lasciare che siano Trump e Putin a scrivere le regole. L’Unione europea deve assumersi la responsabilità politica e diplomatica di guidare un processo negoziale, difendendo l’Ucraina e mettendo fine all’escalation armata. Continuare a puntare solo sugli armamenti significa condannare i cittadini europei a pagare costi enormi: inflazione, energia cara, tagli a scuola e sanità. È ora che l’Europa scelga la via della pace e della diplomazia”, ha concluso Bonelli.