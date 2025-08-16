X
Summit Alaska, il dem Schumer (Usa): “Non era diplomazia ma teatro”

16 Agosto 2025

Askanews
Milano, 16 ago. (askanews) – Il leader della minoranza Usa al Senato degli Stati Uniti d’America, Chuck Schumer (dal 1999 senatore per lo Stato di New York e popolare per la comunità italiana nella Grande mela) ha duramente criticato l’incontro in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. “Donald Trump ha steso il tappeto rosso per l’autocratico e canaglia Vladimir Putin”, ha dichiarato Schumer in una nota.

Secondo Schumer il presidente degli Stati Uniti d’America ha riconosciuto alla Russia la legittimità sulla scena internazionale e non ha chiesto alcuna responsabilità, ma non ha ricevuto nulla in cambio: “Temiamo che non si sia trattato di diplomazia, ma di puro teatro”.

Nelle scorse settimane Schumer, ha anche definito la guerra commerciale e dei dazi lanciata dal governo americano come “una battaglia contro i cittadini americani”. Ha poi mostrato un grafico dei prezzi, con il quale ha dimostrato che negli Stati Uniti i prezzi sono in aumento su tutti i prodotti.

