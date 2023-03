Super G Soldeu e coppa di specialità a Gut-Behrami, 2^ Brignone

SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Lara Gut-Behrami vince l’ultimo supergigante della stagione e mette in bacheca la sua quarta coppa di specialità dopo quelle del 2014, 2016 e 2021. Nelle finali di Soldeu la 31enne svizzera centra la 37esima vittoria in Coppa del Mondo con una prova perfetta (1’26″70), mettendosi alle spalle Federica Brignone per appena 22 centesimi. Al terzo successo in stagione, la Gut-Behrami, che in super G vanta anche l’oro olimpico conquistato un anno fa a Pechino, riesce così a superare Elena Curtoni nella classifica di specialità: l’azzurra, che si era presa il pettorale rosso a Kvitfjell, non riesce a fare meglio del decimo tempo e viene superata anche dalla stessa Brignone – che però non riesce a bissare il successo della passata stagione – e dalla norvegese Ragnhild Mowinckel, terza anche nella gara di oggi. “Sono orgogliosa di quello che ho fatto – commenta ai microfoni Rai la Brignone, al podio numero 56 in carriera – Ho sciato al mio massimo, non ho tentennato nemmeno un secondo. Faccio i complimenti a Lara, è una grande campionessa, è stato bello giocarcela in cinque fino all’ultima gara. Io ci ho provato e mi dispiace per Elena, meritava di essere almeno sul podio di questa disciplina”. Nel supergigante di Soldeu da registrare anche il settimo posto di Sofia Goggia, subito davanti a Marta Bassino.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).