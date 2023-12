Superbonus, Meloni: austerità? Chiamati a riparare danni di altri

Roma, 13 dic. (askanews) – Austerity? “Noi siamo chiamati a riparare” ai danni che “alcuni governi precedenti” hanno fatto. “Abbiamo smesso di buttare i soldi degli italiani dalla finestra con misure tipo i bonus, i banchi a rotelle, i superbuffi, i

sussidi a pioggia per rimanere seduti a casa sul divano” e “mi stupisce che continuate a difendere il Superbonus che “pesa come un macigno” mentre “più del 30% di queste risorse pubbliche sono finite a banche e intermediari finanziari contribuendo alla realizzazione di profitti record, per non parlare delle frondi per miliardi di euro che ogni giorno vengono scoperte e qualcuno dovrà fare prima o poi i conti con la propria coscienza”. Così, rivolta al M5s, la Premier Giorgia Meloni, nell’aula della Camera in sede di replica sulle comunicazione in vista del Consiglio europeo.

“Non è austerità, si chiama serietà ed è esattamente la ragione per cui gli italiani hanno voluto noi a governare e hanno deciso di chiedere a voi di fare un passo indietro”, ha attaccato Meloni.