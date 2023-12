Superbonus, Meloni: da M5s regalo mai così grande a criminali

Roma, 13 dic. (askanews) – “Qualcuno dovrà fare i conti con la propria coscienza per aver immaginato così male un provvedimento che pure nasceva da un intento condivisibile da trasformarlo nel più grande regalo mai fatto dallo Stato italiano a truffatori e organizzazioni criminali. Lasciando invece migliaia di imprese e famiglie per bene in un mare di guai, questione che ora noi cerchiamo di risolvere”. Così la Premier Giorgia Meloni, in sede di replica in Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.