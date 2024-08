Suzuki rinnova partnership con Agos per auto, moto e marine

TORINO (ITALPRESS) – Agos e Suzuki annunciano il rinnovo della partnership esclusiva relativa ai settori auto, moto e marine, consolidando una collaborazione storica che si estende ormai da più di trent’anni. L’obiettivo dell’accordo siglato tra Agos, società leader nel credito al consumo e attiva nel mercato automotive partecipata per il 61% dal Gruppo Crèdit Agricole attraverso Crèdit Agricole Personal Finance & Mobility e per il 39% da Banco BPM e Suzuki, marchio di auto, moto e marine tra i più conosciuti al mondo, noto per i prodotti di grande qualità che si rinnovano nel tempo, è quello di offrire soluzioni di finanziamento e servizi personalizzati in tutti i mercati in cui il brand è presente in Italia.

La collaborazione vanta un ventaglio di prodotti innovativi: come Suzuki Solutions, grazie al quale i clienti possono scegliere di acquistare tutti i modelli della gamma Suzuki Hybrid e dopo 3 anni decidere in piena libertà se sostituire, tenere saldando l’importo residuo del finanziamento o restituire il veicolo; Agos Self, che offre soluzioni finanziarie omnicanale apprezzate dai clienti e dai concessionari; Stock financing, che offre ai dealer la possibilità di finanziare lo stock di veicoli in parco siano essi già immatricolati o da immatricolare. Tutti questi prodotti si distinguono per qualità, affidabilità, innovazione tecnologica e uno sguardo concreto alla sostenibilità. La sinergia tra le parti si estende inoltre attraverso la sponsorizzazione da parte di Agos ai team nelle competizioni motoristiche. Negli ultimi anni Suzuki ha registrato una crescita continua sul comparto automobilistico, con un raddoppio della propria quota di mercato, anche grazie alle campagne di finanziamento sviluppate con Agos che, a sua volta, ha più che raddoppiato i volumi migliorando la qualità del livello di servizio.

“Siamo soddisfatti per il rinnovo della partnership strategica ed esclusiva con Suzuki che include auto, moto e marine. La nostra collaborazione rimarca l’impegno condiviso nella costruzione di un futuro più sostenibile, attraverso la grande versatilità dell’offerta che punta a supportare i clienti nel loro percorso di transizione verso soluzioni di mobilità sempre più ecocompatibili e la garanzia di un’esperienza di servizio il più personalizzata possibile” ha dichiarato François-Edouard Drion, CEO di Agos. “Nel mondo dei rapporti tra multinazionali non sempre si trovano relazioni costruttive ultratrentennali come quella tra Agos e Suzuki. Agos dimostra oggi sostenendo i Clienti Suzuki Auto, Moto e Motori Marini di disporre delle conoscenze, dei mezzi e della volontà di aiutare i Clienti a vivere la propria passione, ogni passione, per le performance e per la sostenibilità, caratteristiche ben rappresentate nei motori Suzuki” ha aggiunto Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).